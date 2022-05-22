Дуда: настав час укласти новий договір про добросусідство з Україною

З огляду на дружні взаємини між Варшавою і Києвом, що особливо проявилося в умовах повномасштабної війни Росії проти України, настав час для підписання нової угоди про добросусідство між Україною і Польщею, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час виступу у Верховній Раді України.

"На моє глибоке переконання, настав час укласти новий договір про добросусідство, який врахує те, що ми збудували в наших відносинах хоча б упродовж останніх місяців" , - наголосив Дуда.

За його словами, російська агресія показала, що мережа автомобільних, залізничних й інфраструктурних сполучень між Україною і Польщею є недостатньою.

На переконання президента РП, потрібно це надолужити, а польсько-український кордон "має об'єднувати, а не ділити".

Дуда запропонував, щоб ознакою добрих польсько-українських відносин стало швидке залізничне сполучення між Києвом і Варшавою.