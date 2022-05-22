Денисова: Маріуполь знаходиться на межі епідемічної та екологічної катастроф

Маріуполь, внаслідок бойових дій, перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф. Трупна отрута може потрапити до водопровідної системи міста, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Протягом майже трьох місяців захоплення та окупації міста жителі ховали убитих рашистами рідних та сусідів у дворах біля будинків, що знаходяться поруч із комунікаціями водопостачання та водовідведення", - пише Денисова.

Після запуску пошкоджених систем водопостачання, вода вийшла на поверхню землі та розмила стихійні поховання. Наразі висока загроза попадання трупної отрути, бактерій, мікробактерій туберкульозу та інших збудників у водопровідну систему, підземні джерела та річки з морем.

Водночас вода змішується і зі стоками з каналізацій, через що стає неприродною для споживання.

"Крім того, російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник, оскільки побутове сміття нічим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд з будинками", - додає омбудсмен.

Частина сміття, яка затоплена водою, також призводить до зростання бактерій, які пізніше потрапляють до ґрунтових вод, річок та моря.