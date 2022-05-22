Дуда: Україну треба відновлювати за військові репарації Росії

Україну потрібно відновлювати за гроші агресора, зокрема за рахунок виплат Росією військових репарацій та конфіскації російських коштів у західних банках, повідомляє Укрінформ.

Про це під час виступу у Верховній Раді під час візиту до Києва заявив Президент Польщі Анджей Дуда.

Як наголосив польський лідер, Польща хоче активно сприяти відновленню інфраструктури України після руйнувань російським агресором. Він зазначив, що потрібні спеціальні фонди на відновлення, і він говоритиме про це зі світовими лідерами під час нинішнього форуму в Давосі (22-26 травня).

"Але пам'ятаємо, що Україна має бути відбудована насамперед за гроші агресора, за кошти Російської Федерації, яка напала на Україну та знищує українські будівлі, українську промисловість, забирає український урожай та вбиває в Україні людей", – заявив Дуда.

Він наголосив, що Україна має відновлюватися за кошти військових репарацій Росії.

"Насамперед на це повинні піти заморожені зараз у західних банках валютні резерви (Росії - ред.), які величезні", - уточнив Дуда.

Він додав, що Росія напала на Україну, і саме вона має за це заплатити.

"У цьому немає жодних сумнівів… Зрозуміло, хто є агресором, на кого напали та чия земля розорена", – констатував Дуда.

Як повідомлялося, під час візиту в Україну в неділю президент Польщі зустрінеться із главою Української держави Володимиром Зеленським, також відбудуться переговори делегацій двох країн.