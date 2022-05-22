Рада денонсувала угоду з РФ про уникнення подвійного оподаткування

Рада денонсувала угоду з РФ про уникнення подвійного оподаткування
Фото: rada.gov.ua

Верховна рада денонсувала угоду між урядом України та урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків. Угода діяла за 1995 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Відповідний проєкт закону (№ 0146) ухвалив парламент 22 травня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, прийняття закону обумовлено:

  • фактом військової агресії Російської Федерації;
  • фактом створення Російською Федерацією окупаційних адміністрацій на території Донецької та Луганської областей;
  • порушенням зі сторони Російської Федерації принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань (Статуту ООН, Хельсінкського заключного акту та інших документів Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року, Базових угод про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та інших).

Новини

Популярні теми форуму

analytics