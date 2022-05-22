Рада денонсувала угоду з РФ про уникнення подвійного оподаткування

Верховна рада денонсувала угоду між урядом України та урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків. Угода діяла за 1995 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Відповідний проєкт закону (№ 0146) ухвалив парламент 22 травня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, прийняття закону обумовлено: