Рада денонсувала угоду з РФ про уникнення подвійного оподаткування
Верховна рада денонсувала угоду між урядом України та урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків. Угода діяла за 1995 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Відповідний проєкт закону (№ 0146) ухвалив парламент 22 травня.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, прийняття закону обумовлено:
- фактом військової агресії Російської Федерації;
- фактом створення Російською Федерацією окупаційних адміністрацій на території Донецької та Луганської областей;
- порушенням зі сторони Російської Федерації принципів міжнародного публічного права та чинних міжнародних зобов’язань (Статуту ООН, Хельсінкського заключного акту та інших документів Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року, Базових угод про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та інших).