У Раді з'явилася нова депутатська група "Відновлення України"

У Верховній Раді України з’явилася нова депутатська група під назвою "Відновлення України". До її складу увійшли частина депутатів від ОПЗЖ та з групи Довіра, повідомляє Новое время.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Співголовами нової депутатської групи стали нардепи Ігор Абрамович (ОПЗЖ) і Максим Єфімов (мажоритарник, входив до групи "Довіра").

Загалом до складу групи "Відновлення України" увійшло 17 народних обранців:

Абрамович Ігор (ОПЗЖ); Бурміч Анатолій (ОПЗЖ); Воронько Олег (вийшов з фракції Слуга народу, член МФО "Розумна політика"); Гнатенко Валерій (ОПЗЖ); Дмитрук Артем (виключений з фракції "Слуга народу"); Єфімов Максим (мажоритарник, група "Довіра"); Ісаєнко Дмитро (ОПЗЖ); Кісільов Ігор (ОПЗЖ); Ковальов Олександр (мажоритарник, група "Довіра"); Лукашев Олександр (ОПЗЖ); Мороз Володимир (ОПЗЖ); Плачкова Тетяна (ОПЗЖ); Приходько Наталія (ОПЗЖ); Славицька Антоніна (ОПЗЖ); Столар Вадим (ОПЗЖ); Фельдаман Олександр (ОПЗЖ); Юрченко Олександр (виключений з фракції "Слуга народу" через корупційний скандал).

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