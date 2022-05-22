У Верховній Раді з’явилася нова депутатська група
У Верховній Раді України з’явилася нова депутатська група під назвою Відновлення України. До її складу увійшли частина депутатів від ОПЗЖ та з групи Довіра, повідомляє Новое время.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
Співголовами нової депутатської групи стали нардепи Ігор Абрамович (ОПЗЖ) і Максим Єфімов (мажоритарник, входив до групи "Довіра").
Загалом до складу групи "Відновлення України" увійшло 17 народних обранців:
- Абрамович Ігор (ОПЗЖ);
- Бурміч Анатолій (ОПЗЖ);
- Воронько Олег (вийшов з фракції Слуга народу, член МФО "Розумна політика");
- Гнатенко Валерій (ОПЗЖ);
- Дмитрук Артем (виключений з фракції "Слуга народу");
- Єфімов Максим (мажоритарник, група "Довіра");
- Ісаєнко Дмитро (ОПЗЖ);
- Кісільов Ігор (ОПЗЖ);
- Ковальов Олександр (мажоритарник, група "Довіра");
- Лукашев Олександр (ОПЗЖ);
- Мороз Володимир (ОПЗЖ);
- Плачкова Тетяна (ОПЗЖ);
- Приходько Наталія (ОПЗЖ);
- Славицька Антоніна (ОПЗЖ);
- Столар Вадим (ОПЗЖ);
- Фельдаман Олександр (ОПЗЖ);
- Юрченко Олександр (виключений з фракції "Слуга народу" через корупційний скандал).
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