Сили ППО збили ворожу ракету над Фастівським районом Київщини
Сили протиповітряної оборони збили над Фастівським районом Київської області російську ракету. За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає, повідомляє Укрінформ.
Про це повідомляє у Телеграмі Київська обласна військова адміністрація.
“Сьогодні над Фастівським районом силами ППО збито ворожу ракету. Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні.
У КОВА просять мешканців залишатися у укриттях під час повітряних тривог.
Як повідомлялося, у Київській області минулої доби, 21 травня, піротехніки обстежили понад 35 га території та знешкодили 211 вибухонебезпечних предметів.