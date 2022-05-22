Артилеристи ЗСУ показали, як тестують безпілотник по ворожій техніці

Українські артилеристи розповіли, як використовують космічну розвідку, зокрема БПЛА Spectator для знищення російських окупаційних військ, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила 45-а окрема артилерійська бригада ЗСУ.

"Результативний бойовий тест-драйв українського БПЛА Spectator в 45 ОАБР! У підрозділі на передовій завжди є робота для безпілотників. Космічна розвідка надала дані – є гідна мета, ворожий об'єкт.

Злітали безпілотником увечері на розвідку, підтвердили – працюємо! Притримали "смачне" рано-вранці наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки гармати 2C7 чітко та обережно пропрацювали. Гарячий запах українського "Піона", а саме так називається ця гармата – останнє, що відчули окупанти.

За даними артилеристів, знищили паливозаправник та кілька одиниць легкої бронетехніки.

Довідка: Spectator - Перший БПЛА українського виробництва, що надійшов до ЗСУ. Створено у 2014 році.

Призначений для ведення аерофотозйомки та авіарозвідки, може використовуватись у пошуково-рятувальних операціях, а також для моніторингу прикордонної смуги, нафто- та газопроводів, водних просторів та лісових масивів.