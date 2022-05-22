Президент України Володимир Зеленський присвоїв польському місту Жешув звання «місто-рятівник». Про підписання відповідного указу він повідомив під час виступу у Верховній Раді в неділю, 22 травня, повідомляє Новое время.

На спеціальному засіданні за участі лідера Польщі Анджея Дуди він наголосив на особливій ролі цього міста.

"Я ввів спеціальне почесне звання "місто-рятівник" для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашої армії. Від імені всього українського народу я висловлю велику подяку місту Жешуву — першому місту-рятівнику" , — сказав Зеленський.

Також президент подякував польським діячам культури, спорту, духовенству та звичайним простим людям, які «підтримують Україну, даючи концерти, виходячи на змагання з українською стрічкою чи приїжджають з Познані в Бучу, щоб просто пекти хліб».

Від початку повномасштабного російського вторгнення Польща прийняла найбільшк кількість українських біженців — понад 3 млн. Країна надала їм права, медицину та освіту — там уже навчаються понад 200 тисяч дітей із України.

Президент Польщі Анджей Дуда приїхав до України з візитом 22 травня та став першим зі світових лідерів, хто наживо виступи у Верховній Раді. Зокрема, він заявив, що українці в Польщі — «не біженці, ви — наші гості» та запевнив, що зробить все для членства України в ЄС. Зеленський анонсував внесення до Ради законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі.