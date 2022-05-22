Консульство Польщі у Гамбурзі облили кольорами прапора РФ

Генеральне консульство Польщі в Гамбурзі закидали камінням та облили фарбою кольору російського прапора, а також підпалили шини перед будинком, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє місцеве видання 24 Hamburg.

Поліція та пожежники отримали повідомлення про інцидент після 2 години ночі 21 травня. На місці екстрені служби виявили кілька шин, що горять, і димові шашки. Крім того, будинок закидали камінням і фарбою кольорів російського прапора.

Dominick Waldeck

Поліція оточила зону навколо посольства і затримала поблизу трьох людей, але згодом їх відпустили через брак доказів причетності до інциденту.

Правоохоронці з'ясовують, чи пов'язаний напад на консульство із напругою між Польщею та Росією на тлі війни РФ проти України.