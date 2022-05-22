ГУР: у Білорусі ховають найманців, які воювали на боці Росії
В Білорусі ховають військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими ПВК та брали участь у війні проти України., повідомляє Українська правда.
Про це передає Головне управління розвідки.
Розвідка повідомляє, що у кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими ПВК.
Зокрема, заходи пройшли в місті Мар’їна гірка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення).
В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника.
За даними ГУР, участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. Втім, є випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК. Основний мотив – гроші.