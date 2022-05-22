Одеська ОДА: у Придністров'ї отримали завдання відновити аеродром та техніку

У так званому Придністров'ї російські військові отримали завдання відновити військовий аеродром та техніку в Тирасполі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява очільника Одеської ОДА Максима Марченка.

"Здається, що за багато років перебування в Придністров'ї, усе, що зробили російські війська - це пропили залишки військової техніки та апаратури. Тому виявилося, що відновлювати там нічого і нічим. При цьому, за документами усі запасні частини були в наявності" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Майя Санду заявляла, що ризику близького поширення військових дій на територію Молдови поки що немає.

Також ми писали, що у Придністров'ї проводиться підготовка до евакуації сімей офіцерів оперативної групи російських військ.