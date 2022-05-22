Дуда назвав війну поразкою Росії та закликав надати більше зброї Україні

Президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з журналістами у Києві 22 травня сказав, що вважає війну в Україні поразкою Росії. Раніше він виступив у Верховній Раді та подякував українцям за супротив, повідомляє Новое время.

Ну думку Дуди, Росія не досягла жодної стратегічної мети.

"Війна в Україні є поразкою Росії, але Росія ще сильна. Там є багато людей, тому війна триватиме ще довго, якщо світова спільнота не допоможе закінчити цю війну" , — сказав Дуда.

Він наголосив, що Україну потрібно підтримувати мілітарно та закликав увесь світнадавати країні зброю:

«У них великий запал, але потрібна сучасна зброя та сучасне обладнання, щоб мати, чим нищити ворога, у зв’язку з великою чисельною перевагою противника».

Також Анджей Дуда додав, що такої мастабної війни, як та, яку розпочала Росія в Україні, світ не бачив уже давно.

"Захисники України виявилися хоробрішими, ніж думав світ. Здавалося, що російська армія закидає Україну шапками. Але навпаки: вони втратили шапки, тікаючи з України. Хто б міг на таке сподіватися? Так, ми сподівалися. Ми сусіди. І ми не сумнівалися" , — сказав він.

Президент Польщі Анджей Дуда приїхав до України з візитом 22 травня та став першим зі світових лідерів, хто особисто виступив у Верховній Раді після початку війни. Зокрема, він заявив, що українці в Польщі — «не біженці, а наші гості», та запевнив, що зробить все для членства України в ЄС. Зеленський анонсував внесення до Ради законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі.