Дуда назвав війну поразкою Росії та закликав надати більше зброї Україні
Президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з журналістами у Києві 22 травня сказав, що вважає війну в Україні поразкою Росії. Раніше він виступив у Верховній Раді та подякував українцям за супротив, повідомляє Новое время.
Ну думку Дуди, Росія не досягла жодної стратегічної мети.
"Війна в Україні є поразкою Росії, але Росія ще сильна. Там є багато людей, тому війна триватиме ще довго, якщо світова спільнота не допоможе закінчити цю війну", — сказав Дуда.
Він наголосив, що Україну потрібно підтримувати мілітарно та закликав увесь світнадавати країні зброю:
«У них великий запал, але потрібна сучасна зброя та сучасне обладнання, щоб мати, чим нищити ворога, у зв’язку з великою чисельною перевагою противника».
Також Анджей Дуда додав, що такої мастабної війни, як та, яку розпочала Росія в Україні, світ не бачив уже давно.
"Захисники України виявилися хоробрішими, ніж думав світ. Здавалося, що російська армія закидає Україну шапками. Але навпаки: вони втратили шапки, тікаючи з України. Хто б міг на таке сподіватися? Так, ми сподівалися. Ми сусіди. І ми не сумнівалися", — сказав він.
Президент Польщі Анджей Дуда приїхав до України з візитом 22 травня та став першим зі світових лідерів, хто особисто виступив у Верховній Раді після початку війни. Зокрема, він заявив, що українці в Польщі — «не біженці, а наші гості», та запевнив, що зробить все для членства України в ЄС. Зеленський анонсував внесення до Ради законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі.