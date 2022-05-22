Білий дім: логістика постачання зброї в Україну налагоджена так, що її неможливо перервати

Логістика постачання зброї Україні з США налагоджена так, що її неможливо перервати. Удари по окремих партіях не приведуть до зриву наданої військової допомоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Журналісти попросили Саллівана прокоментувати заяви Міністерства оборони Росії про нібито знищену в Україні партію зброї з США і Європи. Радник сказав, що у Немає підтверджуючої інформації з цього питання.

"Але у нас різноманітні і стійкі ланцюжки постачання зброї в Україну" , - додав він.

За його словами, навіть якщо росіяни зможуть відстежити і завдати удару по будь-яких вантажах на території України, то це не призведе до зриву наданої США військової допомоги.

Нагадаємо, раніше Росія заявила про готовність завдавати ударів каналам постачання зброї в Україну - у Москві заявили, що це "законні цілі".

Зазначимо, вчора, 21 травня, Україна в черговий раз піддалася ракетному обстрілу. Удари були нанесені по цивільних об'єктах в Житомирській області. Після цього в російському Міноборони заявили про знищення партії військової допомоги.