Французький міністр: вступ України до ЄС може зайняти 15 чи 20 років

Французький міністр у європейських справах Клеман Бон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років, повідомляє Європейська правда.

Про це пише "Le Figaro".

"Ви повинні бути чесними... Якщо ми говоримо, що Україна вступить до ЄС через 6 місяців, 1 рік або 2 роки, ми брешемо. Це неправда. Це, напевно, 15 або 20 років, це дуже довго", - сказав Клеман Бон . ефірі Radio J.

Він вважає, що Києву слід увійти до запропонованого президентом Еммануелем Макроном європейської політичної спільноти.

"Я не хочу, щоб українцям продавали ілюзії та брехню. Якщо ми скажемо українцям: "Ласкаво просимо до ЄС", але ви не читали у договорі, у виносці "Здрастуйте, це через 15 років", я думаю, що будуть розчарування для цілого покоління українського народу", - сказав міністр.

"Тим часом ми зобов'язані запропонувати українцям політичний проект, куди вони можуть увійти", - продовжив міністр-делегат, захищаючи проект, запропонований Макроном.

"Ця ідея доповнює ЄС і може запропонувати політичний та конкретний проект країнам, які не входять до серця ЄС та хочуть зблизитися з нами", - зазначив він.

Нагадаємо, Еммануель Макрон 9 травня анонсував створення нового формату співпраці європейських держав, який був би відкритий, зокрема, для України та Британії.