У Празі відбувся парад вишиванок, українці дякували Чехії за допомогу

У Празі в неділю відбувся парад вишиванок, під час якого сотні українців несли в руках плакати зі словами вдячності Чехії за гостинність та допомогу, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило посольство України в Чехії, яке виступило організатором події.

Парад вишиванок у чеській столиці проходить вже кілька років поспіль в третю неділю травня.

У неділю довга колона вишиванок пройшлася старим празьким містом аж до пам'ятника покровителя Чехії – святого Вацлава, де учасники ходи заспівали чеський та український гімни.

Десятимільйонна Чехія входить в п’ятірку найбільших донорів України щодо військової допомоги. Тимчасовий прихисток у цій країні також знайшли понад 300 тисяч українців.

У руках українців були також прапори України й прапори ЄС, а також лунали заклики надати нашій державі статус кандидата в ЄС.