Президент Сенегалу відвідає Київ та Москву з офіційним візитом

Президент Сенегалу Макі Салл наступного тижня відвідає Київ та Москву як глава Африканського союзу. Він планує обговорити війну в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Sky News.

Голова сенегальської держави заявив, що у діалозі з представниками обох країн він хоче "побачити наміри деескалації конфлікту та встановлення миру".

"Хоча ми і засуджуємо вторгнення, ми працюємо над деескалацією, ми працюємо над припиненням вогню, над діалогом... така позиція Африки" , - наголосив Салл.

Раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден сьогодні не планує поїздку в Україну. За словами прес-секретаря, говорити про анонс офіційного візиту поки що рано.

Також ми писали, що президент Росії Володимир Путін може найближчими днями відвідати Туреччину. Передбачається його участь у бізнес-зустрічі на найвищому рівні.