Боррель заявив про необхідність терміново збільшити витрати ЄС на оборону

Російське вторгнення в Україну показало вразливість ЄС у військовому відношенні. Країнам Євросоюзу необхідно терміново збільшити витрати на оборону, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Безжальний напад Росії на Україну повернув війну на європейську землю. За кількістю залучених у війні військових засобів, її людським жертвам і глобальних наслідків вона являє собою тектонічний зсув ландшафту європейської безпеки" , - написав Боррель.

Він заявив, що останні десятиліття витрати на оборону в ЄС зросли всього на 20%, коли у США на 66%, Росії - 292%, Китаю - 592%. Дипломат уточнив, що Європі для забезпечення власної безпеки необхідно збільшити фінансування власних збройних сил.

"Нам потрібні сучасні і сумісні Європейські збройні сили, які вийдуть на більш високий рівень" , - додав він

Боррель також підкреслив, що необхідність збільшення витрат на оборону країн ЄС пов'язана з виснаженням військових запасів через підтримку України. За його словами, це ще один приклад недостатнього фінансування європейських збройних сил.