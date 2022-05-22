У Київській області сапери знешкодили близько 10 тисяч боєприпасів
У Київській області сапери Національної гвардії України вже знешкодили в близько 10 тисяч вибухонебезпечних боєприпасів, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні МВС.
"Сапери Нацгвардії постійно продовжують розмінувати Київську область. До теперішнього часу вони вже виявили і знищили близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів. В окремі дні сапери знаходять по кілька сотень небезпечних боєприпасів, які залишили після себе російські загарбники", - йдеться в повідомленні.