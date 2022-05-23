Японія прийняла вже понад тисячу переселенців з України

Кількість переселенців з України до Японії після вторгнення Росії досягла тисячі осіб. Велика частина українців дісталися в країну завдяки тому, що уряд Японії викупив кілька місць на щотижневому комерційному рейсі з Польщі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це пише Japan Today.

Уряд Японії надає добові в розмірі 19 доларів переселенцям, у яких немає родичів, до яких вони могли б звернутися. Крім того, держава бере на себе їх витрати на медичні послуги та уроки японської мови.