МЗС Латвії: Розмови про поступки для Путіна аморальні

Всі розмови про поступки для Путіна – аморальні. Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічіс, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Саме Росія напала на Україну, саме Росія повинна закінчити війну. Всі розмови про збереження обличчя, поступки для Путіна як аморальні, так і ірраціональні. Українці ведуть справедливу війну, обов'язок світу допомогти їм, а не відволікати" , - заявив Рінкевічс.

Нагадаємо, у понеділок, 16 травня, Латвія призупинила дію 13-ї статті договору з Росією про меморіали і пам'ятники. У російське посольство в Ризі спрямована відповідна нота.