Перший випадок віспи мавп виявили в Латинській Америці

МОЗ Аргентини зафіксував перший випадок віспи мавп в країні. Заразився житель провінції Буенос-Айрес, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Він звернувся з симптомами, що збігаються з віспою мавп, після повернення з Іспанії, де перебував з 28 квітня по 16 травня.

У МОЗ запевнили, що пацієнт в цілому почувається добре.

"Він ізольований і отримує лікування" , - пояснили лікарі.

Зараз фахівці очікують результати аналізів.

Раніше Бельгія стала першою у світі країною, де ввели тритижневий карантин для хворих мавпячою віспою. Будь-який житель Бельгії, у якого буде виявлено вірус, повинен буде провести 21 день в ізоляції. На цей час в країні зафіксовано три випадки зараження мавпячою віспою

У світі виявили 80 підтверджених випадків зараження віспою мавп в 11 країнах. Ще 50 знаходяться на стадії вивчення.