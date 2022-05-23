У Білому домі переконані, що РФ не зможе завадити постачанню зброї Україні

У Білому домі заявили, що Росія не зможе завадити Сполученим Штатам надавати військову допомогу. Існує стійкий ланцюг постачання зброї, повідомляє Новое время.

Про це сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми маємо диверсифікований та стійкий ланцюг постачання зброї в Україну. Тож навіть якщо росіяни зможуть поцілити і вразити якийсь вантаж на території України, зі стратегічної точки зору, це не зупинить військову допомогу, яку ми надаємо" , — сказав він, відповідаючи на запитання про заяви Міноборони РФ, що нібито російські війська знищили велику партію західної зброї.

При цьому радник Білого дому уточнив, що не має подібної інформації та не консультувався з цього приводу з українською стороною.