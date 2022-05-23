CNN: Джонсон написав листа українським дітям

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон написав відкритий лист українським дітям, в якому заявив, що ті мають «безмірно пишатися» собою. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє Новое время.

В ньому британський лідер згадав, як відсутність дітей та молоді на вулицях та в парках Києва, яку він побачив, коли президент України Володимир Зеленський провів його містом під час свого візиту у квітні, змусила його «сильно сумувати».

"Багато хто з вас бачили або пережили те, свідком чого не повинна бути жодна дитина. Проте звичайні українські діти навчають усіх нас тому, що означає бути сильним та гідним. Високо тримати голову в найважчі часи. Немає кращого прикладу для наслідування для дітей та дорослих у всьому світі" , - написав Джонсон.

За словами прем'єра, у Великій Британії вивішують українські прапори над своїми будинками, офісами, церквами, магазинами та ігровими майданчиками, і навіть на даху його резиденції на Даунінг-стріт, де на вікнах соняшники, намальовані британськими дітьми, а школярі малюють український прапор та виготовляють сині та жовті браслети на підтримку України.

"Ви не самотні. Ви, можливо, розлучені зі своїми друзями вдома, але у вас є мільйони інших людей по всьому світу. Я вірю, як і ваш президент, що Україна виграє цю війну.

Я всім серцем сподіваюся, що одного разу найближчим часом ви зможете повернутися до своїх домівок, своїх шкіл, своїх родин і що б не сталося, скільки б часу це не зайняло" , - резюмував Джонсон.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв, що "подвоїть зусилля" щодо надання Україні гуманітарної допомоги. Крім того, він працюватиме над тим, щоб забезпечити експорт українських товарів.