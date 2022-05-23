Розвідка Британії: РФ уже зазнала втрат в Україні, як СРСР в Афганістані за 9 років

За перші три місяці війни в Україні кількість загиблих у Росії, ймовірно, є такою самою, як у Радянського Союзу за час його дев'ятирічної війни в Афганістані, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному огляді британської розвідки про війну, який публікує Міноборони Британії.

До такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбасі, призвело поєднання поганої тактики на малих висотах з обмеженим прикриттям з повітря, відсутністю гнучкості та командного підходу, який готовий посилювати невдачі та повторювати помилки, відзначається у зведенні.

Розвідка наголошує: російська громадськість у минулому виявляла чутливість до втрат, понесених під час воєн за вибором. Тому у міру зростання кількості жертв в Україні втрати ставатимуть дедалі очевиднішими, а суспільне невдоволення війною і бажання його озвучити можуть зрости.

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявляв раніше, що, якщо цифри та звіти підтвердяться, то російські війська могла встановити світовий рекорд втрат армії, яка здійснила вторгнення.