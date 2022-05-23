Мер: у Малині внаслідок ракетного удару загинув залізничник

Унаслідок ракетного удару по Малину Житомирської області, завданого росіянами в неділю, пошкоджено об'єкт "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив міський голова Малина Олександр Сітайло.

"22 травня близько 13:30 Російська Федерація вкотре завдала ракетного удару по нашому місту. Пошкоджено об'єкт інфраструктури "Укрзалізниці", близько 150 житлових будинків, один багатоквартирний, ряд магазинів і кафе, деякі промислові підприємства", – розповів мер.

Крім того, за його словами, є один загиблий – ним був працівник "Укрзалізниці". Четверо людей поранено, з них – троє працівників "Укрзалізниці" та один мешканець Малина. Поранених госпіталізовано, вони отримують необхідну медичну допомогу.

Також Сітайло повідомив, що пожежа, що виникла на об'єкті, була ліквідована близько 19:00.



Електроживлення в постраждалому районі мають відновити в першій половині дня понеділка.