Офіс генпрокурора: через російську агресію травмовано 431 дитину
З початку повномасштабного вторгнення в Україну в результаті збройної агресії РФ травмовано 431 дитину. При цьому загинули 232 дитини, повідомляє РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
"Понад 663 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 23 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 232. Зросла кількість поранених-431", - йдеться в повідомленні.
В результаті збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей в:
- Донецькій області - 145,
- Київській - 116,
- Харківській - 102,
- Чернігівській -68,
- Херсонській - 49,
- Луганській - 48,
- Миколаївській - 45,
- Запорізькій - 28,
- Сумській - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.