Офіс генпрокурора: через російську агресію травмовано 431 дитину

Офіс генпрокурора: через російську агресію травмовано 431 дитину
Фото: Слово і Діло

З початку повномасштабного вторгнення в Україну в результаті збройної агресії РФ травмовано 431 дитину. При цьому загинули 232 дитини, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"Понад 663 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 23 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 232. Зросла кількість поранених-431", - йдеться в повідомленні.

В результаті збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей в:

  • Донецькій області - 145,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 102,
  • Чернігівській -68,
  • Херсонській - 49,
  • Луганській - 48,
  • Миколаївській - 45,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

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