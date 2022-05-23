Офіс генпрокурора: через російську агресію травмовано 431 дитину

З початку повномасштабного вторгнення в Україну в результаті збройної агресії РФ травмовано 431 дитину. При цьому загинули 232 дитини, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

"Понад 663 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 23 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 232. Зросла кількість поранених-431" , - йдеться в повідомленні.

В результаті збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей в: