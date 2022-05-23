ОВА: у лікарні померла дитина, що потрапила під обстріл окупантів у Привіллі

У реанімації Дніпра померла дитина з Привілля, яка потрапила під обстріл на початку травня. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ще 7 травня ворог накрив Привілля артилерією.11-річну дівчинку із мінно-вибуховою травмою одразу госпіталізували до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні, де за життя дитини упродовж двох тижнів боролися кращі медики регіону. На жаль, 22 травня її серце зупинилося" , - написав він.

Зазначається, що вчора також загинула жителька Лисичанська, у квартиру якої ввечері влучив російський снаряд.

Загалом за 22 травня на Луганщині ворог влучив у понад 70 об’єктів житлового фонду.