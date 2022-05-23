У Латвії продовжили безкоштовну послугу для українців

Різні компанії українцям за кордоном, які виїхали через бойові дії, дають можливість користуватися своїми послугами безоплатно, повідомляє Сьогодні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну так зробили латвійські оператори мобільного зв'язку LMT і Tele2. Тепер цю послугу продовжили, пише портал Delfi.

Скільки можна користуватися безоплатним зв'язком

Спочатку можливість дзвонити по Латвії та за кордон без плати за це дали українцям на три місяці. Тепер цю послугу продовжили ще на три місяці – до середини серпня.

"Ми бачимо, що ця послуга життєво необхідна, тому в майбутньому ми продовжуємо цю можливість, і всі українські біженці в Латвії зможуть безкоштовно користуватися послугами мобільного зв'язку ще 90 днів", – повідомляють в компанії LMT.

Як і раніше, SIM-карти цього оператора можна отримати в самоуправліннях Латвії, в українському центрі підтримки чи у офісі благодійної організації Ziedot.lv.

У компанії Tele2 зазначили, що з 24 лютого для українців, які прибули в Латвію, випустили 10 тис. спеціальних SIM-карт. Через те, що бойові дії в Україні все ще тривають, можливість користуватися послугами без плати за них продовжили.

Крім того, в компанії наводять такі дані: тривалість дзвінків в Україну зросла приблизно в 50 разів.