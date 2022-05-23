У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 23 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29200 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1293 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25) од,
- артилерійських систем – 604 (+5) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 204 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 476 (+6),
- крилатих ракет - 110 (+3),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12) од,
- спеціальної техніки - 43 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються