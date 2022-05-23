У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 23 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 29200 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1293 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3166 (+25) од,
  • артилерійських систем – 604 (+5) од,
  • РСЗВ - 201 (+0) од,
  • засобів ППО - 93 (+0) од,
  • літаків – 204 (+0) од,
  • гелікоптерів – 170 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 476 (+6),
  • крилатих ракет - 110 (+3),
  • кораблів/катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2206 (+12) од,
  • спеціальної техніки - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються

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