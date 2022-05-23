The Guardian: Путін викликав у РФ фахівців з бочкових бомб

Європейські офіційні особи вважають, що технічні фахівці, пов'язані із сумнозвісними бочковими бомбами сирійських збройних сил, які завдали шкоди більшій частині країни, були відправлені до Росії, щоб потенційно допомогти підготуватися до аналогічної кампанії у війні в Україні, повідомляє Корреспондент.

Про це пише The Guardian із посиланням на анонімних європейських чиновників.

Офіцери розвідки кажуть, що понад 50 фахівців, кожен з яких має великий досвід у виготовленні та доставці грубої вибухівки, перебувають у Росії протягом кількох тижнів, працюючи разом із чиновниками зі збройних сил Володимира Путіна.

Бочкові бомби - груба вибухівка, яка упакована в барабан і скидається з вертольота. Режим також регулярно звинувачували в тому, що він наповнював каністри хлором і скидав їх на міста, утримувані опозицією, що спричинило сотні смертей.

За словами експертів, через низький рівень точності бочкові бомби застосовуються в основному в умовах обмежених ресурсів та нестачі інших видів озброєнь. Подібний тип зброї використовувався з руйнівним ефектом протягом усієї сирійської війни.