Байден готовий застосувати чинність у разі нападу КНР на Тайвань

Президент Джо Байден заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню, повідомляє Європейська правда.

Про це Байден заявив у понеділок на пресконференції у Токіо.

Журналістка поставила Байдену таке запитання: "Ви не хотіли втручатися у військовий спосіб у великий конфлікт в Україні з очевидних причин. Чи готові ви до військового втручання, щоб захистити Тайвань, якщо до цього дійде?"

На це президент Байден відповів ствердно, пояснивши це тим, що "це зобов’язання, яке ми дали" .

"Ми погодилися з політикою одного Китаю, ми підписалися під нею... Але думка про те, що його можна взяти силою, просто неприйнятна" , - сказав він.

Байден зазначив, що "це тягар, який стає ще сильнішим" після вторгнення Росії в Україну.

Він також зазначив, що не очікує спроб Китаю захопити Тайвань, але уникнення вторгнення залежить від того, чи світ прояснить Китаю всі наслідки.