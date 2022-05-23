Байден готовий застосувати чинність у разі нападу КНР на Тайвань
Президент Джо Байден заявив, що США готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню, повідомляє Європейська правда.
Про це Байден заявив у понеділок на пресконференції у Токіо.
Журналістка поставила Байдену таке запитання:
"Ви не хотіли втручатися у військовий спосіб у великий конфлікт в Україні з очевидних причин. Чи готові ви до військового втручання, щоб захистити Тайвань, якщо до цього дійде?"
На це президент Байден відповів ствердно, пояснивши це тим, що
"це зобов’язання, яке ми дали".
"Ми погодилися з політикою одного Китаю, ми підписалися під нею... Але думка про те, що його можна взяти силою, просто неприйнятна", - сказав він.
Байден зазначив, що "це тягар, який стає ще сильнішим" після вторгнення Росії в Україну.
Він також зазначив, що не очікує спроб Китаю захопити Тайвань, але уникнення вторгнення залежить від того, чи світ прояснить Китаю всі наслідки.