ДПСУ: українці продовжують активно повертатися з-за кордону

Тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, наразі зберігається. Про це повідомляє прес-центр﻿ Державної прикордонної служби України.

За даними ДПСУ, за минулу добу до України прибуло понад 47 тисяч осіб, із них майже 44 тисячі – українці.

Оформлено 162 вантажівки з гуманітарною допомогою.

З України минулої доби вибуло понад 32 тисячі осіб. Понад 19 тисяч із них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.