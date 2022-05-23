ДПСУ: українці продовжують активно повертатися з-за кордону
Тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, наразі зберігається. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
За даними ДПСУ, за минулу добу до України прибуло понад 47 тисяч осіб, із них майже 44 тисячі – українці.
Оформлено 162 вантажівки з гуманітарною допомогою.
З України минулої доби вибуло понад 32 тисячі осіб. Понад 19 тисяч із них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.