АЗС намагаються нажитися на бензиновій кризі: реакція держави
В Україні все ще триває бензинова криза. Уряд відпустив ціни на пальне, і АЗС можуть самі їх встановлювати, однак суми не повинні бути надмірно високими. Проте до Держпродспоживслужби надходять скарги про порушення таких умов, повідомляє Сьогодні.
Так, в одній з областей дизпаливо продавали за 70 грн/літр. Про це повідомили у пресцентрі служби.
Серед порушень не лише завищені ціни
Після того, як держава відпустила ціни на пальне, Держпродспоживслужба, військові адміністрації і Нацполіція можуть проводити перевірки заправок.
Відтак у Чернівецькій області під час однієї з таких перевірок на заправках однієї з мереж АЗС виявили, що клієнтам продавали дизпаливо за 70 грн за літр. Це значно завищена ціна. Як передають у пресслужбі, з 22 травня після цієї перевірки АЗС уже не реалізує пальне.
Українці скаржаться не лише на високі ціни, а і на інші порушення на АЗС. Зокрема, такі:
- відсутність розрахункових документів;
- відмова у вільному виборі засобів розрахунку тощо.
"Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу", – йдеться у повідомленні.
Що буде на АЗС найближчим часом
Засновник Prime Group Дмитро Леушкін розповів у ексклюзивному коментарі, що найближчим часом на заправках не стане більше пального.
Зараз аграрії та бізнес формують попит на оптові партії і скуповують їх, бо бояться не встигнути зробити всі необхідні польові роботи.
Імпорт хоч і зростає, але все ще перевищує пропозицію, тож коли криза закінчиться – важко сказати.
Більшість експертів упевнена, що до кінця травня черги на АЗС зменшаться, а через два місяці повністю налагодиться нова логістика.
Із цінами ситуація теж непроста, доки не вщухне дефіцит вони коливатимуться в діапазоні 55-70 грн за літр.