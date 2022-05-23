Байден: РФ повинна заплатити довготривалу ціну за варварство в Україні

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що Росія має заплатити довготривалу ціну за своє варварство в Україні у вигляді санкцій, запроваджених проти РФ Сполученими Штатами та їхніми союзниками, повідомляє Європейська правда.

Про це Байден заявив у понеділок на пресконференції у Токіо.

"Одна з причин, чому Путін повинен заплатити високу ціну за його варварство в Україні… причина в тому, що це стосується не тільки України" , - заявив Джо Байден.

Він сказав, що якщо після будь-якого майбутнього зближення між Росією та Україною "санкції багато в чому не збережуться, то який сигнал це пошле Китаю про ціну спроби захопити Тайвань силою?".