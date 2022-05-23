Житомирська ОВА: війська РФ завдали ракетних ударів по Коростеню

Вночі 23 травня російські окупаційні війська завдали двох ракетних ударів по місту Коростень Житомирської області, повідомляє Новое время.

Як заявив в ефірі телемарафору голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, вибухи прогриміли близько другої і близько четвертої годин ночі.