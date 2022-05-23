Голова Сумської ОВА: усю ніч били по Білопіллю, був авіаудар

У Сумській області в ніч проти 23 травня російські війська вели постійний обстріл міста Білопілля. Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Усю ніч сьогодні ворог обстрілював мирне місто Білопілля та околиці. Зі своєї території росіяни випускали ракети, били з САУ і близько першої години ночі був авіаудар", - написав він.

Унаслідок обстрілів, за словами Живицького, постраждали приватні будинки мешканців міста.

"Щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено. На щастя, обійшлося без людських жертв", - зазначив голова ОВА.

Крім того, Живицький повідомив, що з території РФ уночі вівся мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району області.