Моравецький: мир в Україні є метою, але не за будь-яку ціну

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив італійському щоденнику «La Repubblica», що мир в Україні є спільною метою, але не за будь-яку ціну, повідомляє Польське радіо.

Серед іншого, журналісти запитали Матеуша Моравецького про мирний план італійського уряду, який передбачає припинення війни в Україні, і про те, чи згоден він з необхідністю його просування.

«Мир — наша спільна мета, але це не може бути мир за будь-яку ціну. Ми не можемо погодитися на діалог, який може використовувати Путін, діалог над головами українців», — відповів польський прем’єр.

Він також додав: «Цей народ проливає кров за нашу свободу і нашу безпеку. Ми маємо бути вірні Україні».

Матеуш Моравецький також висловився стосовно переговорів з російським лідером:

«Будь ласка, пригадайте хоча б один успіх, до якого призвели б переговори з Володимиром Путіним. Багато політиків намагалися і завжди закінчувалися однаково — приниженням».