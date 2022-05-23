Моравецький: мир в Україні є метою, але не за будь-яку ціну
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив італійському щоденнику «La Repubblica», що мир в Україні є спільною метою, але не за будь-яку ціну, повідомляє Польське радіо.
Серед іншого, журналісти запитали Матеуша Моравецького про мирний план італійського уряду, який передбачає припинення війни в Україні, і про те, чи згоден він з необхідністю його просування.
«Мир — наша спільна мета, але це не може бути мир за будь-яку ціну. Ми не можемо погодитися на діалог, який може використовувати Путін, діалог над головами українців», — відповів польський прем’єр.
Він також додав: «Цей народ проливає кров за нашу свободу і нашу безпеку. Ми маємо бути вірні Україні».
Матеуш Моравецький також висловився стосовно переговорів з російським лідером:
«Будь ласка, пригадайте хоча б один успіх, до якого призвели б переговори з Володимиром Путіним. Багато політиків намагалися і завжди закінчувалися однаково — приниженням».
«Деякі західні політики все ще думають, що Росія врешті-решт зупиниться. У мене є одна порада: не треба ілюзій. Путін не зупиниться, як Гітлер не зупинився на Австрії, Чехословаччині та Польщі. Цього разу ми можемо бути мудрішими, перш ніж Росія підпалить Європу», — попередив прем’єр-міністр Моравєцький.