Сили оборони: окупанти вдарили ракетами по селу в Запорізькій області

Окупанти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі одного із сіл у Запорізькій області, внаслідок удару було зруйновано будівлю, кількість постраждалих уточнюється.﻿ Про це, з посиланням на Сили оборони Запорізького регіону, повідомляє Новое время.

Ворожі війська обстрілюють позиції підрозділів українських захисників вздовж лінії фронту у районі населених пунктів:

Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Червоне, Степове, Ольговське, Велика Новосілка, Оріхів, Новоданилівка, Затишшя, Білогір'я, Времівка, Зелений Гай, Мала Токмачка, Новосілка, Гуляйпільське.