Польща достроково розірвала газовий договір з Росією
Уряд Польщі достроково розірвав договір на закупівлю газу з території Росії. Угода повинна була діяти до кінця 2022 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це заявив представник уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський в ефірі "Польського радіо".
"Через 30 років можна констатувати, що відносини в газовій галузі між Польщею і Росією припинені", - сказав він.
За його словами, уряд Польщі 13 травня схвалив резолюцію про розрив угоди з урядом Росії від 1993 року.
Він повідомив, що польську ділянку газопроводу, по якому велося транспортування газу з Росії, можна використовувати для поставок з Німеччини.
Нагадаємо, термін газового контракту закінчувався в грудні 2022 року. Однак у квітні "Газпром" припинив постачання до Польщі. Перед цим російський газовий монополіст вирішив змінити умови і зажадав оплати в рублях.