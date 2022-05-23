Польща достроково розірвала газовий договір з Росією

Уряд Польщі достроково розірвав договір на закупівлю газу з території Росії. Угода повинна була діяти до кінця 2022 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив представник уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський в ефірі "Польського радіо".

"Через 30 років можна констатувати, що відносини в газовій галузі між Польщею і Росією припинені" , - сказав він.

За його словами, уряд Польщі 13 травня схвалив резолюцію про розрив угоди з урядом Росії від 1993 року.

Він повідомив, що польську ділянку газопроводу, по якому велося транспортування газу з Росії, можна використовувати для поставок з Німеччини.

Нагадаємо, термін газового контракту закінчувався в грудні 2022 року. Однак у квітні "Газпром" припинив постачання до Польщі. Перед цим російський газовий монополіст вирішив змінити умови і зажадав оплати в рублях.