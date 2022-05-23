ДШВ: українські військові ліквідували підрозділ псковських десантників

Львівські десантники знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії російських військ. Про це повідомляє﻿ Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"В одному з районів виконання завдань, воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Як повідомляється, в особистих документах одного зі знищених окупантів – старшого лейтенанта Романа Локоткова зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії.