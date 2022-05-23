Німецький депутат розкритикував Шольца: боїться перемоги України

Депутат німецького Бундестагу Родеріх Кізеветтер розкритикував федерального канцлера Олафа Шольца за нерішучість у постачанні Україні зброї, повідомляє Deutsche Welle.

"Боюсь, канцлер не хоче, щоб Україна виграла цю війну. Виграла у тому сенсі, щоб російські солдати були витіснені з країни" , - заявив депутат, який є заступником голови парламентської контрольної комісії за діяльність німецьких спецслужб.

Він різко розкритикував Олафа Шольца за нерішучість у питанні постачання важких озброєнь Україні.

"Я думаю, що він (Шольц, - ред.) тягне час" , - сказав Кізеветтер.

На його думку, чим довше продовжуватиметься ця війна, а німці не поставлятимуть зброї, тим важчою буде ситуація для України, тим гучнішими будуть лунати заклики до перемир'я, тобто до заморожування успіху Росії.