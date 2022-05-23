Поліція: за добу на Донеччині війська РФ вбили 6 мирних жителів

На Донеччині за добу росіяни вбили 6 мирних жителів, 11 поранили, а також обстріляли 12 населених пунктів. Про це повідомляє поліція Донецької області.

Руйнувань зазнали 74 цивільних об’єкти. Ворог вдарив по населених пунктах - Бахмут, Лиман, Миколаївка, Соледар, Авдіївка, Залізне, Ягідне, Клинове, Краснопілля, Нью-Йорк, Орлівка, Берестове.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії. Загалом за добу зафіксовано 18 ударів.