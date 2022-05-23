"Укрзалізниця" змінила графік руху низки пасажирських потягів

"Укрзалізниця" змінює розклад руху деяких пасажирських потягів. Частина з них буде відправлятися раніше.﻿ Про це повідомляє прес-служба﻿ "УЗ".

Зміни вводять з 29 та 30 травня. "Укрзалізниця" внесла зміни до розкладу руху таких потягів:

№758/757 Могилів-Подільський - Київ відправлятиметься з Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20 з 30 травня.

№770/769 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53 з 29 травня.

№790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький:

відправлятиметься з Києва з 30.05 о 16:02 замість 17:42;

відправлятиметься з Кременчука з 30.05 о 22:47 замість 23:49;

відправлятиметься з Кропивницького з 30.05 о 23:05 замість 00:20.

№140/139 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 20:25 замість 20:34 з 30 травня.

№42/41 Львів - Дніпро, який відправлятиметься зі Львова, з 29 травня на дільниці ст. Шевченка - Вільногірськ змінить час відправлення зі станцій наступним чином: