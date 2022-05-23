"Укрзалізниця" змінила графік руху низки пасажирських потягів
"Укрзалізниця" змінює розклад руху деяких пасажирських потягів. Частина з них буде відправлятися раніше. Про це повідомляє прес-служба "УЗ".
Зміни вводять з 29 та 30 травня. "Укрзалізниця" внесла зміни до розкладу руху таких потягів:
№758/757 Могилів-Подільський - Київ відправлятиметься з Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20 з 30 травня.
№770/769 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53 з 29 травня.
№790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький:
- відправлятиметься з Києва з 30.05 о 16:02 замість 17:42;
- відправлятиметься з Кременчука з 30.05 о 22:47 замість 23:49;
- відправлятиметься з Кропивницького з 30.05 о 23:05 замість 00:20.
№140/139 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 20:25 замість 20:34 з 30 травня.
№42/41 Львів - Дніпро, який відправлятиметься зі Львова, з 29 травня на дільниці ст. Шевченка - Вільногірськ змінить час відправлення зі станцій наступним чином:
- Шевченка - 0:56 замість 01:08;
- Кам‘янка - 01:19 замість 01:33;
- Фундукліївка - 01:37 замість 01:50;
- Знам‘янка - 02:28 замість 02:40;
- Олександрія - 03:14 замість 03:26;
- П‘ятихатки - 04:38 замість 04:49;
- Вільногірськ - 05:38 замість 05:11.