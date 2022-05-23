ОК "Північ": окупанти обстріляли з території РФ Чернігівську область

Російські війська обстріляли прикордонні території Чернігівської області.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування "Північ".

"Близько 23:40-23:50 спостерігачами зафіксовано 6 "приходів" з території Російської Федерації у напрямку населеного пункту Грем'яч. Обстріл вівся попередньо з міномету 120 калібру" , - заявили в ОК "Північ".

Близько півночі військові зафіксували ще 3 обстріли з, ймовірно, міномета калібру 120-мм у район населеного пункту Нововасилівка.

В Оперативному командуванні "Північ" зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не повідомлялося.