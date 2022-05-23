МЗС Росії допускає обмін полонених із "Азовсталі" – росЗМІ

Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко допустив обговорення з Україною обміну полонених із "Азовсталі", повідомляє Українська правда.

Слова представника російського МЗС цитують російські ЗМІ.

Жодної додаткової інформації він не надав.

Проте раніше член російської переговорної групи й депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що російська влада "вивчить питання" обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на полонених захисників Маріуполя, але згодом увечері "передумав".