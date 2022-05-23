Нова Зеландія відправить до Британії 30 військових для навчання українських артилеристів
Нова Зеландія відправить до Великої Британії 30 своїх військовослужбовців для навчання українських військових, повідомляє Новое время.
Про це заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, пише CNN.
"Солдати будуть у Сполученому Королівстві до кінця липня. Вони навчатимуть українських солдатів використанню легкої гармати L-119", - зазначила Ардерн.
Військовослужбовці, навчальні боєприпаси та надлишкове обладнання, включаючи системи прицілювання, будуть перевезені повітряним транспортом під координацією Британії.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почали надходити нові зразки західного озброєння.
Навчання українських військових відбувається на різних військових базах у Європі.
Наразі понад 220 українців пройшли навчання поводженню з американською артилерією, зокрема з гаубицею M777.
Ще 20 українських військовослужбовців завершили тижневий курс навчання роботі з нещодавно розробленим безпілотним авіаційним комплексом Phoenix Ghost.