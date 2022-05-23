Венедиктова: підтверджено загибель 4600 цивільних від рук окупантів

Венедиктова: підтверджено загибель 4600 цивільних від рук окупантів
Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

В Україні підтверджено, щонайменше, 4600 жертв серед мирного населення від рук російських окупантів, з них 232 дитини, повідомляє Корреспондент.

Такі дані у понеділок, 23 травня, озвучила генпрокурор Ірина Венедіктова під час виставки Russia War Crimes House у Давосі.

"Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій. Проте те, що ми можемо спостерігати за супутниковими знімками та іншими джерелами, що ситуація там катастрофічна: багато міст та селищ зруйновані вщент", – сказала вона. 

Генпрокурор зазначила, що військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій. 

"Типові для звірств злочини з боку Збройних сил РФ, задокументовані слідчими та прокуратурою, говорять про навмисну ​​жорстокість і насильство щодо мирних жителів", - сказала Венедіктова.

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