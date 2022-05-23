Український суд ухвалив перший вирок військовому РФ за вбивство цивільного

Сьогодні, 23 травня, Солом’янський районний суд Києва ухвалив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну, якого обвинувачують у вбивстві мирного жителя в Сумській області, повідомляє Новое время.

Його засудили до довічного ув’язнення, задовольнивши вимогу прокурорів. Шишимарін зберігає право подати апеляцію.

Вирок поставив крапку у першому для України судовому процесі, фігурантом якого є військовослужбовець армії РФ, а предметом розгляду — звірства та військові злочини окупантів на українській землі.

Шишимаріна визнали винним в умисному вбивстві, обвинувачення йому було висунуто за статтею Порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокуратура вимагає для російського військового довічного ув’язнення — це найсуворіше покарання, передбачений цією статтею.

Вадиму Шишимаріну 21 рік, він командир відділення в/ч 32010 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Після того, як його колону було розбито військовослужбовцями ЗСУ, Шишимарін під час ході відступу з чотирма товаришами по службі на вкраденій машині заїхав до селища Чупахівка Сумської області. Там окупанти побачили беззбройного жителя села, який йшов з велосипедом уздовж узбіччя та розмовляв телефоном.

Шишимарін зробив кілька прицільних пострілів через відчинене вікно автомобіля з автомата Калашнікова в голову 62-річного чоловіка. Той помер на місці за кілька десятків метрів від власного будинку.

Відкритий судовий процес над російським військовим розпочався 18 травня. Шишимарін повністю визнав провину, а 20 травня він виступив на черговому засіданні з останнім словом.

«Я хотів би ще раз вибачитися за те, що зробив. Я не відмовляюся і готовий прийняти всі заходи, які будуть , — заявив Шишимарін. — Я щиро каюся в тому, що я зробив. На той момент я нервувався, йшли бойові дії, і не хотів убивати, але так сталося… Згодом я зрозумів, що краще здатися в полон».

Раніше на суді він також заявляв, що вбив українця на вимогу товаришів по службі і вистрілив, «щоб від мене відстали».