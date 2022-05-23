Зеленський закликав світ не відкладати максимальні санкції

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові на Світовому економічному форумі в Давосі закликав міжнародну спільноту не зволікати із застосуванням найболючіших для Росії санкцій до того часу, коли в Кремлі наважаться перейти нові червоні лінії, повідомляє Європейська правда.

Зеленський припустив, що якби світ відповів Росії жорсткими санкціями ще після першої агресії проти України вісім років тому, повномасштабної війни можливо вдалось би уникнути. Він наголосив також, що зараз - поворотний момент в історії.

"Не чекайте фатальних пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї - хімічної, біологічної, ядерної, не дай боже. Не створюйте у агресора враження, ніби світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і корисний для всіх порядок у світі. Ось якими мають бути санкції - максимальними. Щоб Росія чи інший потенційний агресор, який захоче піти війною проти свого сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить" , - заявив Зеленський.

Він додав, що найбільш болючі санкції проти Росії ще не задіяли, а вони мали б бути.

"Це ембарго на російську нафту, повне блокування всіх банків - без винятків, повна відмова від російського ІТ-сектора, повне припинення торгівлі з агресором. Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру" , - наголосив президент.

Крім того, додав він, важливо знайти і конфіскувати усі російські активи, спрямувавши їх як компенсацію постраждалим від війни.

"Звісно, це непросто. Але після цього у різних агресорів точно не залишиться мотивації робити те, що зробила Росія і продовжує робити. Якщо агресор втрачає все - це точно позбавляє мотивації розпочинати війну" , - сказав Зеленський.